В Таджикистане стартовали учения спецназа ОДКБ

Совместные учения формирований спецназа Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора коллективной безопасности (КСОР) «Кобальт-2021» начались на полигоне Фахрабад в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В очередных маневрах ОДКБ принимают участие военные из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и, соответственно, Таджикистана. Учения стартовали 17 ноября и продлятся до 19 ноября.

В ходе мероприятий военные отработают планирование и проведение операции по уничтожению боевиков, действуя в составе сил специального назначения КСОР ОДКБ. Во время активной фазы учений военнослужащие проведут операцию по блокированию и штурму условно захваченного боевиками здания с применением вертолетов и технических средств разведки.

Учения ОДКБ на территории Таджикистана проводятся довольно часто в связи с нестабильной обстановкой в соседнем Афганистане. С 18 по 23 октября возле границы с Афганистаном прошли специальные учения «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021». Тогда группировка Коллективных сил ОДКБ отработала проведение операции по локализации приграничного конфликта, связанного с попытками международных террористов проникнуть на территорию Таджикистана.

15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещена в Росси) взял под контроль всю территорию Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Душанбе потребовал сформировать там инклюзивное правительство, в котором будут представлены все национальные меньшинства, и пригрозил не признавать кабинет министров, «сформированный путем угнетения».