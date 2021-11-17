В Пентагоне вновь забеспокоились из-за действий России у границ Украины, а также испытаний РФ в космосе. Об этом заявил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин, его цитирует ТАСС.

Ему задали вопрос о приписываемой российским ВС активности у границ Украины, а также недавних испытаниях, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат.

«Мы продолжаем наблюдать со стороны России поведение, вызывающее наше беспокойство», — ответил Остин.

Он добавил, что США продолжат призывать Россию действовать ответственно и обеспечивать большую прозрачность.

16 ноября официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военные США продолжают наблюдать необычную военную активность России вблизи границ с Украиной.

В последнее время США заявляют об увеличении численности российских войск у границы Украины. В Кремле опровергают сообщения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что информация о том, что Россия якобы перебросила свои танки к границе, не соответствуют действительности и являются вбросом.