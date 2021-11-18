Бывший футболист сборной России приостановил карьеру в возрасте 31 года

Полузащитник Олег Шатов и «Рубин» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

Бывший хавбек сборной России объявил о приостановке карьеры в возрасте 31 года. Он отметил, что на решение повлияло большое количество перенесенных в последнее время травм. «Я понял, что лучше выйду, посмотрю на себя со стороны: куда двигаюсь, чего хочу, для чего это делаю», — заявил Шатов.

При этом игрок добавил, что взял паузу на два месяца — до начала подготовки ко второй части сезона. Грядущей зимой футболист пообещал предпринять попытку вернуться в футбол.

В «Рубин» спортсмен перешел в июле 2020 года. За команду он сыграл 25 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. В его активе также два мяча в 28 матчах в составе сборной России.