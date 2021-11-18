Описаны эмоции Роналду после поражения Португалии от Сербии в отборе на ЧМ-2022

Тренер Португалии Сантуш рассказал, что Роналду был разочарован после поражения от Сербии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш описал эмоции нападающего Криштиану Роналду после того, как команда не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года. Его слова приводит Record.

«Разочарование было ужасным. Когда проходил мимо Роналду, он говорил сербскому игроку: "Если бы мой гол не отменили, ты бы сейчас не смеялся"», — рассказал о реакции спортсмена Сантуш. Он подчеркнул, что попытался успокоить футболиста, после чего поддержал остальных игроков.

После поражения в заключительной встрече отборочного турнира ЧМ-2022 против Сербии Роналду расплакался. Он впервые в карьере не нанес ни одного удара в створ в ходе матча отбора на мундиаль.

Встреча между сборными Португалии и Сербии прошла в воскресенье, 14 ноября. Команда Роналду проиграла со счетом 1:2 и заняла второе место в группе, уступив сопернику прямую путевку на мундиаль. Португальцам придется бороться за выход на ЧМ в стыковых матчах.