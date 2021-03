Выброшенную Роналду капитанскую повязку продадут за миллионы евро

Выброшенную нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду капитанскую повязку продадут за миллионы евро. Таковы данные на сайте благотворительного аукциона, куда она была выставлена.

Последней опубликованной ставкой стала сумма в 10 миллионов 886 тысяч евро. Благотворительная организация Together for Life продает повязку для сбора средств на лечение шестимесячного сербского мальчика со спинальной мышечной атрофией (СМА). Повязку капитана подобрал после матча и передал организации Together for Life сотрудник стадиона в Белграде.

В игре с Сербией, которая прошла в субботу, 27 марта, в добавленное время произошел спорный эпизод. Роналду пробил мимо голкипера, а мяч дошел до линии ворот. Защитник сербов вынес его, и судьи не засчитали гол. Португальцы выразили несогласие с решением арбитров, а Роналду в знак протеста бросил на газон капитанскую повязку и, не дожидаясь финального свистка, покинул поле.

После этого футболист заявил, что считает капитанство в национальной команде одной из самых больших привилегий в своей жизни и очень им гордится. Он также добавил, что бывают трудные времена, когда страдает целая нация.