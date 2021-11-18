Стрелявший из автомата украинский депутат сдал оружие

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива сдал выданное ему в 2015 году наградное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Депутат, против которого ранее возбудили уголовное дело за стрельбу из автомата, сдал правоохранителям два пистолета, Glock-19 и АПС, а также разрешения на их хранение.

16 ноября Илью Киву лишили права на наградное оружие. По словам подписавшего соответствующий указ главы МВД Украины Дениса Монастырского, такое решение было принято ввиду «недостойного поведения» парламентария.

До этого в отношении депутата возбудили два уголовных дела. Одно из них касалось стрельбы из автоматического огнестрельного оружия по портрету идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Другое дело было возбуждено после того, как Кива записал видеообращение, в котором поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина.

