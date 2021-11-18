Политолог назвал четыре клина между Россией и Китаем

Политолог Сергей Марков назвал в разговоре с «Лентой.ру» четыре основных клина между Россией и Китаем. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином.

Говоря о западных партнерах, Путин имел в виду США, рассказал Марков. «США пытается решить сложнейшую задачу: одновременно сохранить враждебность по отношению к России, сохранить враждебность по отношению к Китаю и одновременно поссорить Россию и Китай, чтобы уничтожить их поодиночке. Это очень сложная задача, которая кажется всем наблюдателям крайне противоречивой и даже невыполнимой», — отметил он.

Среди основных так называемых клиньев он в первую очередь назвал информационные провокации, направленные на то, чтобы рассорить Россию и Китай. «Негативную информацию подкидывают как западные СМИ, так и американские политики, и подконтрольные США политики других стран, украинские часто что-то говорят и западные спецслужбы стараются максимально», — уточнил политолог.

Отдельно напирают на арктические проблемы, рассказал Марков. «Дело в том, что Арктика — страна из числа небольшого количества стран, где позиция Россия — США ближе, чем позиция России и Китая. Россия и США как арктические государства считают, что это, прежде всего, их дело. А Китай как неарктическое государство считает, что Арктика — это дело всего мирового сообщества, в том числе и неарктических государств», — объяснил политолог.

«Еще один вопрос — это Афганистан, поскольку Россия связана с Ираном, который боится талибов, а Китай связан с Пакистаном, который является создателем талибов», — рассказал Марков. Также он отметил, что американцы максимально пытаются политизировать любой вопрос, относящийся к торговым сделкам и конкуренции российских и китайских компаний.

Политолог заметил, что для решения задач по противостоянию России и Китая в США работают целые отделы.

