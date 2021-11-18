Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Узбекистана

Путин и Мирзиеев обсудят в Москве ситуацию в Афганистане

Пресс-служба Кремля анонсировала встречу президента России Владимира Путина с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым 19 ноября в Москве, передает «Интерфакс».

Путин и Мирзиеев планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества и ситуацию в Афганистане, также подписать весомый пакет двусторонних документов.

В середине августа власть в Афганистане захватило террористическое движение «Талибан» (запрещено в России), которое за несколько месяцев до этого начало успешное наступление на фоне вывода американских войск из страны.

Власти Узбекистана с самого начала называли происходящее в Афганистане внутренним делом. Бежавших через границу афганских военных выдворяли обратно.

Мирзиеев заявлял, что Ташкент раньше всех вступил в переговоры с талибами «ради спокойствия народа». «Тогда еще ни одно государство не делало этого, но я дал поручение вести переговоры с ними. Их лидер в Дохе Барадар пообещал, что ни одна пуля не будет пущена в сторону Узбекистана», — пояснял он.