Олич назвал условие возвращения в ЦСКА

Ивица Олич заявил, что не вернется в ЦСКА, пока в руководстве будет Роман Бабаев

Хорватский тренер Ивица Олич заявил, что не вернется в ЦСКА, пока на должности генерального директора армейцев будет Роман Бабаев. Такое условие для прихода в московский клуб он назвал в интервью «Чемпионат.com».

Хорват раскритиковал руководство столичной команды и заявил о том, что именно оно виновато в том, что его тренерская карьера в ЦСКА не сложилась. «Чувствовал, что та философия, которую навязывает руководство и хочу видеть я, совершенно разная», — добавил Олич.

Тренер покинул пост наставника ЦСКА 15 июня. Тренер проработал в московской команде два с половиной месяца.

Олич выступал за армейский клуб в качестве футболиста с 2004 по 2006 год. На его счету 112 матчей и 41 гол за красно-синих. Он трижды становился чемпионом России, а также завоевал вместе с армейцами Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.