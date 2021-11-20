Подсчитано число запретов на въезд в Россию для иностранцев

МВД России с января по сентябрь запретило въезд в страну 140 317 иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы ведомства по миграционной ситуации.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом этот показатель практически не изменился. За девять месяцев 2020-го в Россию запретили въезжать 141 663 мигрантов.

Ранее стало известно, что чаще всего иностранцам запрещают въезд в Россию за неоднократные административные правонарушения. Также в МВД рассказали, что часто иностранцам отказывали из-за превышения установленных сроков временного нахождения в стране, а также незаконной трудовой деятельности. Всего существует 22 основания для того, чтобы временно запретить въезд в Россию гражданам других государств.

13 октября сообщалось, что Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана. Решение о «миграционной амнистии» в отношении жителей республики обсуждалось на встрече заместителя министра внутренних дел России Александра Горового с делегацией из Ташкента во главе с советником премьер-министра страны Мехриддином Хайриддиновым. В посольстве Узбекистана уточнили, что разрешение не получат граждане, ранее депортированные на основании решения суда.