Боец MMA оказался на спине и нокаутировал соперника

Боец MMA Никола Дипчиков нокаутировал соперника, оказавшись на спине, на турнире ACA 132

Болгарский боец смешанного стиля (MMA) Никола Дипчиков одержал победу на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Минске. Ролик доступен в Instagram организации.

Болгарину на ACA 132 противостоял американец Крис Ханикатт. Сопернику удалось перевести Дипчикова в партер. Однако, оказавшись на спине, болгарин начал наносить удары локтем и нокатуировал 33-летнего соперника.

В главном поединке ивента в Минске сошлись американец Тони Джонсон и россиянин Мухомад Вахаев. Последнему не удалось забрать пояс у действующего чемпиона организации в тяжелом весе. Джонсон нокаутировал оппонента в концовке первого раунда и сохранил титул чемпиона ACA.

На счету Дипчикова 22 победы при восьми поражениях в MMA. 18 побед он достиг нокаутом.