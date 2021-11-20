Бывшего премьер-министра Польши лишили водительских прав

Бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска лишили водительских прав на три месяца за превышение скорости. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Есть нарушение правил дорожного движения. Есть наказание в виде лишения прав на три месяца, десяти штрафных баллов и штрафа», — сообщил он. По словам Туска, это наказание — справедливое, он он, бесспорно, принимает его.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь местной полиции Анна Павловская, инцидент произошел в центральном Мазовецком воеводстве около 11:00 по местному времени (13:00 мск). Полиция задержала 64-летнего водителя Skoda, который превысил скорость более чем на 50 километров в час, передвигаясь в городской черте.

«Он лишился прав и получил штраф», — заключили в полиции.