Польская оппозиция призвала начать консультации в рамках НАТО из-за мигрантов

Варшава находится на грани обострения отношений с Минском из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе, что требует консультаций в рамках НАТО. Об этом заявил Бывший глава Европейской комиссии (ЕК), экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск, передает РИА Новости.

Политик рассказал, что очень обеспокоен ситуацией на восточной границе, где сотни нелегальных мигрантов предпринимают попытки силового вторжения в Польшу. «Возможно, уже пора подумать, не следует ли нам запустить статью 4 НАТО, если наша граница будет напрямую подвержена физическому давлению при участии белорусов, то есть я говорю о белорусских службах», — подчеркнул Туск.

Статья 4 предполагает консультации участников НАТО, если, по мнению одной из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-либо из участников альянса поставлена под угрозу.

«На мой взгляд, это абсолютно повод для того, чтобы начать консультации в рамках Североатлантического пакта, поскольку это уже касается безопасности всей восточной границы Евросоюза и стран НАТО, таких как Польша и Литва», — заключил Туск.

Ранее Польша перебросила на границу с Белоруссией борцов с террористами для защиты от толпы нелегальных мигрантов. Пограничная стража Польши также опубликовала видео, на котором видны толпы мигрантов, идущих к польско-белорусской границе. На кадрах можно разглядеть людей всех возрастов с сумками и тюками.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.