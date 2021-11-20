Патриарх Кирилл связал русофобию на Украине с греко-католиками

Патриарх Кирилл: искусственная русофобия на Украине сойдет с повестки в ближайшее время

Русофобия в отдельных регионах Украины произрастает из исторического конфликта между православными и греко-католиками, а на остальной ее территории она имеет искусственную природу и вскоре уйдет в прошлое. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает в субботу, 20 ноября, РИА Новости.

«Полагаю, что она (русофобия — прим. "Ленты.ру") в ближайшее время вообще сойдет с повестки дня», — сказал он.

По мнению предстоятеля Русской православной церкви, это случится потому, что «нет оснований создавать конфликты вокруг той темы, которая сама по себе не является конфликтной».

Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) — подчиняющаяся Римскому папе католическая церковь восточного обряда, обладающая статусом верховного архиепископата. Она является преемница Русской униатской церкви, образованной в Речи Посполитой после Брестской унии 1596 года между православными Митрополии Киевской и всея Руси Константинопольского патриархата и Католической церковью. УГКЦ действует на Украине и в большинстве стран украинской диаспоры. Православные верующие традиционно называют ее приверженцев униатами.