Раскрыты главные причины депрессии

Депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство могут развиваться после болезней сердца, включая сердечную недостаточность, инсульт и приступ, рассказали американские ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), пишет Eat This! Not That!.

По их словам, на сегодняшний день раскрыть главные причины депрессии невозможно. Исследователи считают, что угнетенное состояние может появиться из-за биологических, экологических и психологических факторов.

Психиатр Марк Поллак (Mark Pollack) назвал основными симптомами депрессии постоянное чувство грусти или беспокойства, отказ от занятий, которые раньше приносили удовольствие, раздражительность, бессонницу, отсутствие аппетита или переедание, боль в желудке, ком в горле, проблемы с концентрацией, запоминанием или принятием решений, постоянное чувство усталости, чувство вины, никчемности или беспомощности.

«Люди могут быть предрасположены к депрессии по ряду факторов, включая изменения функций мозга, семейный анамнез, стрессовые жизненные события, неблагоприятные социальные проблемы, такие как бедность, а также медицинские проблемы», — добавил он.

Ранее ученые Государственного медицинского колледжа Пенсильвании заявили, что помочь снизить риск возникновения депрессии и увеличить продолжительность жизни может постоянное употребление в пищу грибов.