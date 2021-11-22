Немецкий тренер «Локомотива» назвал слабые стороны молодых российских игроков

Молодым российским футболистам не хватает техники и тактических знаний. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль.

Сильной стороной россиян немецкий специалист назвал физическую подготовку. При этом он отметил, что игроки получают слабое футбольное образование. «Нет сомнений, что в вашей стране есть талантливые мальчишки, но их не развивают так, чтобы они стали топ-футболистами», — добавил Гисдоль.

Он отметил, что для организации эффективной подготовки игроков нужны хорошие тренеры, менеджеры и инфраструктура. По мнению немца, для создания системы воспитания звезд необходимы годы правильной работы.

Гисдоль возглавил «Локомотив» 10 октября. По итогам первого круга москвичи имеют в активе 25 очков и находятся на четвертом месте в чемпионате.