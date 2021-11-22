Американский журналист раскритиковал катание российской фигуристки Щербаковой

Американский журналист Джонатан Бейер подверг критике новую короткую программу российской фигуристки Анны Щербаковой. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала The Skating Lesson.

«Это не имеет ничего общего с музыкой», — отметил журналист. На его взгляд, фигуристка совершенно не чувствует музыку, хотя мелодия невероятно интересная. «Когда в музыке нарастает напряжение, она просто машет руками. В моменты кульминации она просто катится по льду. Когда темп меняется, с ней не происходит никаких изменений», — пояснил Бейер.

Журналист также посоветовал хореографу группы Этери Тутберидзе Даниилу Глейхенгаузу поработать с музыкантом и изменить мелодию.

Щербакова стала победительницей на пятом этапе Гран-при во французском Гренобле, который завершился 21 ноября. Ранее спортсменка поднялась на высшую ступень пьедестала на этапе Гран-при в итальянском Турине. Два первых места позволили Щербаковой отобраться в финал Гран-при, который пройдет в Японии в декабре.