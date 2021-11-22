Ремонт всех водопроводов России оценили в триллионы рублей

ИЭГ: замена сетей водоснабжения в России оценивается почти в 3,2 триллиона рублей

Эксперты фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) подсчитали, что для ремонта всей системы водопроводов в России понадобятся инвестиции в размере почти 3,2 триллиона рублей. Своей оценкой аналитики поделились в исследовании, сообщает ТАСС.

По данным аналитиков, потребность в подобных инвестициях достигает около 731 процента от расходов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. В отношении замены систем канализации показатель оценивается в 146 процентов — им необходимо 638 миллиардов рублей. Значения удалось выявить на основании их сравнения с расходами предприятий за 2019 год, когда сумма расходов составила 436,7 миллиарда рублей при доходах в 425,9 миллиарда рублей.

Эксперты отметили, что водопроводно-канализационные предприятия в стране считаются убыточными. В основном их расходы на улучшение состояния инфраструктуры водоснабжения и водоотведения находятся на относительно низком уровне по сравнению с необходимым количеством вложений.

В октябре 2021 года заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил Минстрою подсчитать затраты и подготовить план по массовой модернизации систем ливневой канализации в стране. Эксперты уточнили, что в большинстве российских городов ливневки оказались изношены на 60–90 процентов.