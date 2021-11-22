Россиян предупредили об опасных бытовых приборах в квартире

Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро» Екатерина Терентьева предупредила россиян об опасных бытовых приборах в квартире. По ее словам, они излучают электромагнитные волны, которые могут негативно влиять на нервную, иммунную, эндокринную и половую системы человека, передает РИА Новости.

Специалист отметила микроволновые и индукционные печи, люминесцентные лампы, беспроводную технику, компьютеры и средства сотовой связи. Она добавила, что воздействие зависит от интенсивности, длительности и локализации излучения, а также от изначального состояния здоровья.

«Это излучение вызывает неспецифические изменения в организме. Наиболее чувствительные к нему нервная, иммунная, эндокринная и половая системы», — пояснила Терентьева.

Врач добавила, что из-за этого могут возникать дегенеративные процессы в нервной системе, новообразования, гормональные заболевания и преждевременное старение организма.

Терентьева порекомендовала располагать мебель и места для отдыха на расстоянии двух-трех метров от электроприборов, чтобы сократить негативное воздействие, а также проверять технику на соответствие санитарным нормам. Она также посоветовала выбирать приборы меньшей мощности и не разговаривать по сотовому телефону более трех-четырех минут подряд.

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