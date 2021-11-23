Аргентинский телеведущий: чемпион мира по футболу Диего Марадона похоронен без сердца

Чемпиона мира по футболу и бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадону похоронили без сердца. Об этом сообщает Mercopress.

Такую информацию рассказал аргентинский невролог и телеведущий Нельсон Кастро (Nelson Castro). По его словам, медики продолжают изучать сердце Марадоны для установления полной картины смерти. Кастро обратил внимание на то, что сердце Марадоны весило 500 граммов в то время, как вес здорового органа составляет около 300 граммов.

В конце октября бывший адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что уход за больным аргентинцем был организован плохо. Он убежден, что ошибки ухода привели к смерти экс-спортсмена.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью. В мае 2021 года обвинения в непредумышленном убийстве звезды предъявили семерым медикам.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Аргентинец считается одним из величайших игроков в истории футбола.