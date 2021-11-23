Проигравший Емельяненко американец разочаровался в MMA

Американский боец смешанного стиля (MMA) Квинтон Джексон допустил, что может попробовать себя в других единоборствах. Об этом сообщает MMA Junkie.

43-летний американец, который проиграл российскому тяжеловесу Федору Емельяненко в своем последнем поединке, завершит карьеру в MMA. Джексон признался, что разочаровался в этом виде спорта и намерен попробовать себя вне клетки. В частности, он рассматривает участие в поединках по правилам бокса.

Джексон рассчитывает на поединок с именитым боксером. Речь идет о возможном противостоянии с ветераном Шэнноном Бриггсом. Схватка с экс-чемпионом мира в тяжелом весе планируется под баннером Thriller.

Последний поединок в MMA Джексон провел на турнире Bellator в Японии, который состоялся в декабре 2019-го. Тогда американец уступил Емельяненко нокаутом в первом раунде.

Всего на счету Джексона 52 поединка по правилам MMA. Среди них 38 побед и 14 поражений. Он известен по выступлениям в UFC и Pride.