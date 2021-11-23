Пытавшийся выйти из троллейбуса россиянин разбил топором окно и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина ударил в нос водителя троллейбуса и разбил топором окно в салоне

В Екатеринбурге пьяный мужчина ударил в нос водителя троллейбуса, разбил топором окно в салоне и выбрался через него на улицу. Кадры инцидента опубликованы группе «Типичный Екатеринбург» во «Вконтакте».

На опубликованном видео видно, как пассажир вступает в перепалку с водителем. В какой-то момент он ударяет кулаком мужчину по лицу. Затем россиянин достает из пакета топор, подходит к окну и разбивает его. Через отверстие он выбирается на улицу и начинает колотить по другим окнам троллейбуса.

По информации портала E1.ru, драка и битье стекол произошли в районе перекрестка улиц Чапаева и Декабристов. Хулигана удалось задержать, им оказался 21-летний бригадир монтажников.

Свой поступок он объяснил тем, что выпивал с коллегами после работы, а после повздорил с контролером. Молодой человек заявил, что компенсирует ущерб.

Ранее в Свердловской области прокуратура начала проверку после появления новостей о высадке подростка из автобуса.

Случай заинтересовал прокуроров Ленинского района Нижнего Тагила. По сообщениям уральских средств массовой информации,16 ноября брат и сестра вечером возвращались домой на маршрутке номер 25 в Нижнем Тагиле. В автобусе 15-летнему молодому человеку стало плохо. Другие пассажиры попросили водителя остановить транспортное средство, чтобы почувствовавший недомогание ребенок смог выйти на улицу и подышать.

Сестра подростка осталась в автобусе. Когда молодой человек вышел, водитель закрыл двери и продолжил движение по маршруту.