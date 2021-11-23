15-летняя фигуристка-рекордсменка описала конкуренцию в группе Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева в интервью YouTube-каналу Get Sports высказалась о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

15-летняя спортсменка заявила, что в группе постоянно присутствует конкуренция, так как другие фигуристки прогрессируют день за днем. «Значит, надо еще сделать, все постоянно работают. Нет такого, что, вот, надо отдохнуть. Ты не можешь отдохнуть, потому что видишь, что все остальные работают», — описала ситуацию Валиева.

На втором этапе серии Гран-при в Канаде фигуристка установила два мировых рекорда: в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании. Она победила на турнире, получив 180,89 балла за произвольную программу и набрав в сумме 265,08 балла.

Валиева — серебряный призер взрослого чемпионата России 2021 года. Кроме того, она —победительница первенства мира среди юниоров (2020) и финала юниорского Гран-при (сезона-2019/2020).