Названа причина ухода иностранных банков из России

Глава Райффайзенбанка Монин: из России уходят те банки, у кого не получается делать бизнес

Председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин в интервью РБК назвал причину ухода иностранных банков из России.

По мнению главы кредитной организации, с российского рынка уходят те, у кого не получается делать здесь бизнес. Это связано с тем, международные банки очень часто применяют централизованную модель управления «дочками» в разных странах, практикуя «переиспользование продуктов, которые изначально были произведены для другого рынка».

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Как объяснил Монин, такой подход «не позволяет иностранным банкам стать по-настоящему популярными для российских пользователей и набрать масштаб», что «не позволяет сделать эффективной всю бизнес-модель».

При этом, как считает Монин, в России нет тенденции на уход иностранных банков, «это целиком индивидуальные решения, принятые для каждой конкретной организации». Вместе с тем он указал, что у Райффайзенбанка нет таких рисков, поскольку с самого начала он использовал децентрализованную модель и сам производил продукты для российского рынка.

Ранее опрос показал, что самыми надежными банками России признаны СберБанк, ВТБ и Альфа-Банк. В тройку также вошли Тинькофф Банк и Газпромбанк, разделив третье место. 64 процента респондентов выбрали СберБанк, ВТБ — 43 процента, третье место разделили Тинькофф Банк, Альфа-Банк и Газпромбанк (по 19 процентов).