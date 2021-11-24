Российский боксер назвал необходимый заработок для комфортной жизни с семьей

Российский боксер Магомед Курбанов рассказал, что для комфортной жизни с семьей ему хватит 150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК.
Спортсмен отметил, что ему необходимо обеспечивать жену и троих детей. «Много денег у хорошего человека — это хорошо, у плохого человека — это плохо», — добавил Курбанов. При этом он отметил, что не отказался бы от миллиона долларов.
18 ноября стало известно о просьбе полузащитника «Спартака» Романа Зобнина уменьшить ему зарплату. Игрок захотел получать два миллиона евро в год вместо трех.
26-летний Курбанов является чемпионом мира по версии WBO International в первом среднем весе. В его активе 22 победы в 22 боях, 13 из них россиянин одержал нокаутом.