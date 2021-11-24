Вдову расчлененного рэпера Картрайта оставили под домашним арестом

В Петербурге второй апелляционный суд общей юрисдикции пересмотрел решение об изменении меры пресечения вдове рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марине Кохал, которую обвиняют в убийстве супруга. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат обвиняемой Сергей Лукьянов.

По его словам, постановление Санкт-Петербургского городского суда от 27 октября было признано законным. Тогда Кохал освободили из СИЗО и отпустили под домашний арест.

Это решение обжаловали прокуратура и потерпевшая сторона.

11 ноября стали известны новые детали судебно-медицинской экспертизы останков рэпера, которая показала, что его тело могли расчленить до наступления смерти.

Ранее повторное исследование показало, что смерть Юшко носила неестественный характер. У рэпера не обнаружили патологических состояний, которые могли бы стать причиной смерти. При этом экспертиза показала, что за несколько часов до смерти Картрайт получил травму живота.

Вдова Картрайта уверяла, что супруг умер от передозировки наркотиков, а она расчленила тело музыканта, чтобы скрыть его «бесславную» смерть. Тем не менее специалисты пришли к выводу, что Юшко был здоров и умер не своей смертью.

О гибели рэпера стало известно 30 июля 2020 года. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили вдову музыканта. Она свою вину не признает. 26 декабря того же года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Кохал до 28 февраля 2021-го.