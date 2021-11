Объяснена связь физической активности с продлением жизни

Эволюционные биологи Гарвардского университета предложили ответ на загадку, почему физическая активность продлевает жизнь человека, который уже вышел из детородного возраста. Как пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, это объясняется тем, что упражнения позволяют отвести энергию от патологических процессов, происходящих в пожилом организме. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Согласно гипотезе, люди эволюционировали так, чтобы оставаться физически активными с возрастом. Активность замедляет постепенное ухудшение здоровья и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака. Недостаток физической активности, напротив, увеличивает риск заболеваний и сокращает продолжительность жизни.

Материалы по теме Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества

Исследователи отмечают, что обезьяны, которые обычно живут в дикой природе всего 35-40 лет и редко переживают менопаузу, значительно менее активны, чем большинство людей. Это предполагает, что в ходе эволюции человек проходил отбор в пользу долгожительства и активности. Так, современные охотники-собиратели в среднем занимаются физическим трудом от умеренной до высокой интенсивности примерно 135 минут в день и обычно живут около семи десятилетий. Ископаемые свидетельства показывают, что высокая продолжительность жизни была обычным явлением около 40 тысяч лет назад. Это опровергает миф, согласно которому продолжительность жизни древнего человека была короткой.

Ученые показали, что физическая активность не только сжигает калории, но и вызывает физиологический стресс, в том числе повреждение организма на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях. Однако при этом активируются восстановительные механизмы, включающие регенерацию хрящевых тканей, заживление микротрещин, высвобождение антиоксидантов и противовоспалительных молекул. Процессы восстановления клеток и ДНК снижают риск диабета, ожирения, рака, остеопороза, болезни Альцгеймера, депрессии и, в целом, преждевременной смерти.