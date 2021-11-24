Футболист «Зенита» показал фото окровавленной ноги после заработанного пенальти

Хавбек «Зенита» Вендел опубликовал фотографию открытой раны на ноге после матча с «Мальме»

Полузащитник «Зенита» Вендел показал фотографию с последствиями столкновения с вратарем «Мальме» Юханом Далином в матче группового этапа Лиги чемпионов. Снимок опубликован в Instagram игрока.

На фото видна открытая рана на голени игрока, а часть его ноги окровавлена. «Сегодня была война», — написал 24-летний бразилец.

Эпизод, в котором Вендел получил повреждение, произошел на 50-й минуте. Бразилец обыграл Далина, который шипами нанес удар в голень бразильцу. Футболист «Зенита» заработал пенальти, но его не смог реализовать Артем Дзюба. Венделу оказали медицинскую помощь, после чего он вернулся на поле и отыграл матч до финального свистка.

Встреча между «Мальме» и «Зенитом» прошла в Швеции 23 ноября. Игра завершилась со счетом 1:1.