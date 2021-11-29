Поклонская в ночнушке провела экскурсию по своему дому

Поклонская в ночной рубашке показала интерьеры своего дома в Крыму

Посол России в Республике Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская показала интерьер своего дома. Соответствующее видео она выложила в своем Instagram.

На ролике видно, как она лежит на кровати в ночнушке, затем идет в ванную, а потом варит и пьет кофе. Также она показала вид, открывающийся с балкона ее дома на крымский пейзаж. Кроме того, Поклонская продемонстрировала публике своего кота.

Ранее Поклонская снялась для декабрьского номера глянцевого журнала Tatler. На фотографии, опубликованной на сайте издания, политик сидит в кресле на фоне Кремля.

В конце октября Поклонская впервые выложила в Instagram свою фотографию в дипломатическом мундире и белой блузке, застегнутой на все пуговицы.

13 октября российский президент Владимир Путин назначил Поклонскую послом в африканской республике Кабо-Верде. Комментируя новую должность, она рассказала, что давно мечтала попробовать себя в дипломатии.