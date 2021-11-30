Российский лыжник высказался об астме у норвежских спортсменов

Российский лыжник Терентьев об астме у норвежцев: это странно и неприятно

Российский лыжник Александр Терентьев поделился мнением об астме у норвежских спортсменов. Его слова приводит Metaratings.

«Честно говоря, это странно и неприятно, но что с этим поделаешь?» — сказал Терентьев и отметил, что сам не страдает от астмы.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее сообщила, что считает получение норвежскими спортсменами-астматиками терапевтических исключений лазейкой для побед. При равной подготовке, по мнению специалиста, терапевтические исключения дают норвежцам возможность обыгрывать остальных и становятся «легальным допингом».

В ответ на это Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что из-за нагрузок и воздействия холодного воздуха лыжники действительно часто страдают астмой, и прием ингаляционных лекарств, таких как сальбутамол, в терапевтических дозах для них не запрещен. В агентстве также подчеркнули, что в случае оказания неотложной помощи врачи могут прописать лекарство, содержащее любое вещество из списка запрещенных.