Месси обошел Яшина в списке самых возрастных обладателей «Золотого мяча»

Аргентинский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Месси стал вторым в списке самых возрастных победителей — он получил награду в возрасте 34 лет 158 дней. Нападающий обошел в этом показателе советского вратаря Льва Яшина, который получил награду в 1963 году в возрасте 34 лет 56 дней.

Самым возрастным обладателем «Золотого мяча» остается английский футболист Стэнли Мэтьюз. Он стал первым игроком, получившим эту награду в 1956 году. На тот момент футболисту был 41 год 321 день.

29 ноября в Париже прошла церемония вручения награды «Золотой мяч», присуждаемой лучшему футболисту года. В споре за трофей Месси обошел поляка Роберта Левандовски, которого признали лучшим форвардом.