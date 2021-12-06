Оценен риск дефицита картофеля в России

Глава Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин предупредил о риске дефицита картофеля в России. Опрошенные «Лентой.ру» специалисты оценили такую вероятность и опровергли главные опасения, придя к выводу, что нехватки одного из главных овощей в стране ждать не стоит.

Лупехин считает, что к дефициту могут привести два главных фактора: сокращение выращивания в личных подсобных хозяйствах и повышенный спрос со стороны перерабатывающих предприятий, которые в последнее время нарастили мощности. По данным Союза участников рынка картофеля и овощей, в нынешнем году на переработку будет отправлен миллион тонн картофеля, в следующем — около 1,5 миллиона. К 2026-му этот объем может достигнуть трех миллионов тонн.

По словам Лупехина, будущий дефицит картофеля придется замещать импортом. В нынешнем году он также увеличился — с прошлогодних 316,3 тысячи тонн до 548,9 тысячи тонн по состоянию на 21 ноября.

Только спокойствие

Бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что не видит реальной угрозы возникновения дефицита картофеля в России. «Честно говоря, я тут не совсем могу понять, на чем основывается Союз участников рынка картофеля и овощей. Дело в том, что сейчас начало декабря, и, по сути, все агропроцедуры, которые в конце концов заканчиваются урожаем картофеля, еще даже не начинались, — отметил Холод. — Урожай нынешнего года был поменьше в организованном секторе, в крупных хозяйствах, и сократился в личных подсобных хозяйствах в результате различных неблагоприятных климатических условий: где-то было жарко, где-то было мокро, где-то было не жарко и не мокро, а холодно. В принципе, урожай был поменьше, но он не катастрофически низкий».

По его словам, возникшая нехватка вполне может быть нивелирована за счет импорта, главным образом из Белоруссии и других стран ближнего зарубежья. Также существует вариант с закупками в Египте. «Она [египетская картошка], может быть, не самого лучшего качества, но в балансе какое-то значение имела. Поэтому говорить о каком-то дефиците как-то странно. Там нет катастрофического падения урожая», — говорит специалист.

Поэтому я не вижу каких-то причин для катастрофического дефицита. К тому же, в рыночной экономике добиться дефицита весьма сложно — это означает просто повышение цены. Цены и так достаточно высоки. И они, совершенно очевидно, по всем законам рынка будут продолжать расти, пока есть инфляция, и будут расти шустрее, чем темпы инфляции общие Леонид Холод бывший замминистра сельского хозяйства

В то же время рассуждения о повышенном спросе со стороны перерабатывающих предприятий Холод считает разумными и имеющими право на существование. Однако такое положение дел, по его словам, объясняется обычным развитием рынка: «И это не более и не менее, чем хороший стимул для развития картофелеводческого производства».

«Я понимаю, что там в два раза где-то увеличилось потребление картошки промпереработкой, но, во-первых, это означает, что часть картофеля поступает на рынок в переработанном виде, а в обычном столовом варианте уже не востребована, потому что картофельные продукты появляются. Во-вторых, это означает, что картофельное производство должно развиваться. По таким же законам развиваются и другие отрасли сельского хозяйства, например, зерноводство», — отмечает бывший замминистра.

Все и сразу

Замглавы ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов признает проблемы с семенами картофеля и видит в этом угрозу для будущего урожая, но уточняет, что высокотехнологичные предприятия, самостоятельно занимающиеся производством семян, не испытывают подобных сложностей. «Для их решения необходим комплексный подход, направленный не столько на рост объемов производства, сколько на повышение качества производства и хранения высококачественной отечественной продукции. Российский картофель не должен уступать импортному по качественным показателям», — говорит Леонов.

«Проще говоря, нужна всесторонняя поддержка для обеспечения производства продукта, качеством не ниже импортного, в том числе направленная на модернизацию семеноводства, производств и хранилищ, а не просто погектарная», — добавляет он.

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Бывший замглавы Минсельхоза Леонид Холод уверен, что ведомство сможет справиться с рисками дефицита, даже если они действительно возникнут. «Но я полагаю, что здесь наиболее деятельной мерой может оказаться развитие инфраструктуры картофельного рынка. Ведь он не состоит только лишь из крупных предприятий: там куча производителей, в том числе личные подсобные хозяйства, которые сегодня нетоварные или малотоварные, маленькие производители, фермерские хозяйства. Многие из них производят картошку, но с трудом могут вывезти ее на рынок. В этом есть проблема», — говорит собеседник «Ленты.ру», обращая внимание на то, что большая часть картофеля в России выращивается мелкими хозяйствами.

В пресс-службе Минсельхоза на запрос «Ленты.ру» ответили, что предпосылок для возникновения дефицита в будущем году нет. «Согласно информации, представленной региональными органами управления АПК, в 2022 году в организованном секторе планируется увеличить площади посадки картофеля на 20 тысяч гектаров. В сочетании с агротехническими мероприятиями, направленными на рост урожайности картофеля, это создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство разрабатывает профильный федеральный проект, который должен повысить объемы производства и улучшить инфраструктуру на картофельном рынке. На ускоренное развитие овощеводства в следующем году будет выделено пять миллиардов рублей. По планам министерства, это позволит нарастить урожай в организованном секторе на 15 процентов.

За последние несколько недель различные профильные ассоциации предупреждали россиян о возможном дефиците тех или иных товаров. Среди них лекарства от гриппа, простуды и коронавируса, бытовая электроника, пиво и другие алкогольные напитки.