Отсутствие номеров на машине брата Нурмагомедова в момент наезда объяснили

Султан Калаев, адвокат двоюродного брата бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана выступил с заявлением о наезде автомобиля со спортсменом на сотрудника полиции. Его слова приводятся в Telegram-канале Mash Gor.

Калаев подчеркнул, что машина не принадлежит Нурмагомедову, отметив, что у нее действительно не было номерных знаков. «Он взял ее у товарища, чтобы доехать. Производился какой-то ремонт автомобиля, и номера сняли, чтоб заменить подномерники, но так как они опаздывали в аэропорт, они не смогли это сделать до отъезда», — объяснил адвокат отсутствие номеров.

11 ноября Усмана Нурмагомедова задержали в московском аэропорту Шереметьево. По версии правоохранителей, перед вылетом в столицу из Махачкалы его друг совершил наезд на автомобиле на сотрудника полиции. Боец в этом момент находился на пассажирском сиденье. Машина осталась брошена в Дагестане, а спортсмен с приятелем отправились в Москву. Их задержали, возбудили уголовное дело. Нурмагомедов получил статус свидетеля.

Усман Нурмагомедов выступает в американской организации Bellator. Он одержал победу на первом турнире промоушена в России, который прошел 23 октября в Москве.