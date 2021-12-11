Медведева отказалась оправдываться за слова о тупых болельщиках

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свои резонансные высказывания о болельщиках. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Журналист спросил, что спортсменка имела в виду, назвав фанатов тупыми. Медведева заявила, что не помнит подобного, и подчеркнула, что не считает нужным пояснять это. «Я не могла заявить об этом прямым текстом. Это прямо… ну нет. (...) Стоять и оправдываться? Не думаю, что это нужно. Большинство людей поняли, о чем я», — добавила она.

1 декабря Медведева рассказала, что фактически завершила спортивную карьеру из-за травм. По словам фигуристки, еще в прошлом году она была серьезно настроена продолжать выступать на соревнованиях, однако проблемы со спиной вынудили ее закончить со спортом.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль.

