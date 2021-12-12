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Карякин одной фразой оценил помощь россиянина Карлсену в борьбе с Непомнящим

Шахматист Сергей Карякин о помощи Дубова норвежцу Карлсену: пусть это будет на его совести

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил то, что россиянин Даниил Дубов помогал норвежцу Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону с претендентом из России Яном Непомнящим. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Пусть это будет на его совести», — прокомментировал действия Дубова шахматист. Он подчеркнул, что считает Дубова сильным спортсменом, однако не может понять его поступок. Карякин заявил, что никогда бы так не поступил и не пытался бы переманивать к себе в команду норвежцев.

В поединке за шахматную корону Карлсен переиграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Норвежец добился досрочной победы за 11 партий, последняя из которых прошла 10 декабря. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.

После поединка Дубова раскритиковали за то, что он был секундантом у норвежца. В частности, шахматист Сергей Шипов посчитал, что шахматиста не стоит привлекать к выступлениям за сборную России.

Анастасия Борисова
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