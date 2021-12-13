Румыния отказалась признать легитимность выборов в Приднестровье

Министерство иностранных дел Румынии отказалось признавать легитимность выборов главы в непризнанном Приднестровье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с этим министерство иностранных дел повторяет, что Румыния поддерживает всеобъемлющее, мирное и прочное урегулирование приднестровского конфликта в соответствии с международным правом», — отмечается в сообщении.

МИД Румынии подчеркнул, что конфликт следует решить с учетом суверенитета и территориальной целостности Молдавии «без ущерба для ее европейского будущего».

Выборы в Приднестровье стали седьмыми по счету и прошли 12 декабря. Кандидатами на пост лидера стали действующий президент республики Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь.

Предварительные итоги станут известны 13 декабря. По данным ЦИК, свои голоса отдали более 144 человек.

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными выборы главы Приднестровья. По ее словам, Кишинев хочет разрешения конфликта с Тирасполем, но это долгий процесс, и «нет легких и быстрых решений».

В страну отказались впустить трех наблюдателей из России. Из аэропорта Кишинева был депортирован первый заместитель директора Института стран СНГ, доктор исторических и экономических наук, профессор Владимир Егоров. До этого на территорию страны отказались пускать российского политолога Наталью Нарочницкую.

В данных случаях власти Молдавии не назвали причины высылки граждан РФ. Кроме того о запрете въезда объявили члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателю Ассоциации НОМ Александру Броду.