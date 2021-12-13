В Москве стало сложнее найти жилье в аренду

Аналитики агентства недвижимости «МИЭЛЬ» выяснили, что в 2021 году найти жилье для аренды в Москве стало значительно сложнее. Риелторы объясняют это скачком спроса и цен, а также нехваткой предложений на рынке. Соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Несмотря на коронавирусные ограничения, весной спрос на съемные квартиры вырос в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а предложение упало примерно на 20 процентов, подсчитали эксперты. На август пришелся пик запросов на жилье в аренду, квартиры сдавали практически сразу после публикации объявлений. За недвижимостью выстраивались очереди из претендентов, арендодатели даже устраивали для них кастинги.

Осенью объем предложения съемного жилья в Москве находился на минимальном уровне. Дефицит квартир в аренду риелторы связывают с ростом цен на рынке купли-продажи — владельцы «вторички» решили выгодно от нее избавиться.

Повысилась и средняя арендная ставка — по сравнению с летними месяцами осенью квартиру предлагали снять на 20 процентов дороже. Вместо минимальных 30 тысяч рублей в месяц собственники начали просить по 36-38 тысяч и практически перестали предоставлять скидки. К зиме квартиросъемщики стали дольше искать жилье и реже переезжать, так как боятся не найти подходящий и адекватно оцененный вариант.

Ранее риелторы назвали маловероятным смягчение условий аренды квартир в Москве. По оценкам экспертов, спрос на съемную недвижимость остается стабильным, а владельцы квартир продолжают повышать цены на 5-15 процентов. Причем тенденция сохраняется не только при сдаче объектов новым жильцам — некоторые хозяева оговаривают увеличение ставок аренды по действующим договорам найма.