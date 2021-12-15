Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Россия
Сегодня
18:30 (Мск)
Канада
Еврохоккейтур|Кубок Первого канала
Самора
Сегодня
21:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Кубок Испании|2-й раунд
Боруссия Д
Сегодня
22:30 (Мск)
Гройтер Фюрт
Германия - Бундеслига|16-й тур
Арсенал
Сегодня
23:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Фиорентина
Сегодня
23:00 (Мск)
Беневенто
Кубок Италии|2-й раунд
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
04:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Тренер Непомнящего рассказал о повлекшем поражение от Карлсена особенном моменте

Тренер Яна Непомнящего о поражении от Магнуса Карлсена: шестая партия получилась особенной

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин поделился мнением о поражении подопечного от норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за титул чемпиона мира. Его цитирует «Чемпионат.com».

По словам специалиста, матч разделился на две части. «В первых пяти партиях Ян ни в чем не уступал Магнусу. Были шансы черными во второй партии сыграть на победу. Магнус где-то перегнул палку, и были шансы на победу. Ну а шестая партия получилась особенной», — заметил Поткин. Тренер подчеркнул, что после этого все пошло не так, как хотела команда россиянина.

14 декабря сообщалось, что Карлсен после игры с Непомнящим задумался об отказе защищать титул чемпиона мира. При этом он подчеркнул, что передумать он может, если 18-летний француз Алиреза Фирузджа выиграет на турнире претендентов.

В поединке за мировую шахматную корону Карлсен победил Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Последняя партия прошла 10 декабря. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Рогозина допросили по делу его советника Сафронова о госизмене
Вышибала пожаловался на хватающих его за ягодицы посетительниц бара
В московских аэропортах отменили и задержали десятки рейсов
Financial Times назвала «Человека года»
Спасатели Гонконга эвакуировали из горящего ТЦ более 1250 человек
Двое россиян погибли при пожаре в бывшем здании школы
В Госдуме назвали цель статьи NI о «захвате» Россией Днепра
Вяльбе рассказала об огромной проблеме сборной России по лыжным гонкам
Акции «Сургутнефтегаза» взлетели в цене
Тренер Непомнящего рассказал о повлекшем поражение от Карлсена особенном моменте
Воры в законе объяснили свое отношение к жертвам насилия со стороны силовиков
В России допустили покупку Украиной истребителей у Франции
Вирусолог заявил об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter