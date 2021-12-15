Тренер Непомнящего рассказал о повлекшем поражение от Карлсена особенном моменте

Тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин поделился мнением о поражении подопечного от норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за титул чемпиона мира. Его цитирует «Чемпионат.com».

По словам специалиста, матч разделился на две части. «В первых пяти партиях Ян ни в чем не уступал Магнусу. Были шансы черными во второй партии сыграть на победу. Магнус где-то перегнул палку, и были шансы на победу. Ну а шестая партия получилась особенной», — заметил Поткин. Тренер подчеркнул, что после этого все пошло не так, как хотела команда россиянина.

14 декабря сообщалось, что Карлсен после игры с Непомнящим задумался об отказе защищать титул чемпиона мира. При этом он подчеркнул, что передумать он может, если 18-летний француз Алиреза Фирузджа выиграет на турнире претендентов.

В поединке за мировую шахматную корону Карлсен победил Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Последняя партия прошла 10 декабря. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.