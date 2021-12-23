Одного из избивших фигуриста-чемпиона студентов арестовали

Суд избрал меру пресечения для одного из студентов, задержанных за избиение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Владиславу Яковцеву меру пресечения в виде содержания под стражей по делу», — заявили в суде.

22 декабря против студентов было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»). Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Если состояние здоровья Соловьева начнет ухудшаться, статья может быть переквалифицирована на более тяжкую — 113 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»). По ней нападавшим будет грозить до 12 лет лишения свободы.

21 декабря спортсмен был избит в Москве тремя студентами из Читы, когда вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Момент нападения был запечатлен камерой видеонаблюдения.