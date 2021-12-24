У бывшего замглавы ФСИН отсудили 160 миллионов рублей ущерба от махинаций

Кузьминский районный суд Москвы вынес решение по иску ФСИН и взыскал сумму ущерба с осужденного за махинации при закупках товаров для ведомства Олега Коршунова, занимавшего пост бывшего замглавы ФСИН. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он и двое других фигурантов дела должны возместить 160 миллионов рублей. Однако защита подсудимых намерена оспорить решение суда, заявляя о его незаконности.

Олег Коршунов, экс-замначальника финансово-экономического управления Светлана Алексеева и руководитель отдела управления тылового обеспечения Алексей Данилов были осуждены в 2020 году за растрату средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. Замоскворецкий суд Москвы приговорил их к девяти, восьми и пяти годам заключения соответственно.

Адвокаты указывают, что Алексеева возместила часть ущерба, чтобы выйти условно-досрочно из колонии, но получила отказ, теперь ее обязали вновь выплатить деньги.

Коршунов был осужден по первому делу в 2019 году на семь лет заключения. Его признали виновным в хищении 260 миллионов рублей при производстве обуви для ФСИН. В настоящее время у фигуранта дела диагностировали тяжелое заболевание, адвокаты подали в Лефортовский суд Москвы ходатайство об освобождении его от наказания, решение пока не принято.

Коршунова ждет третий суд. 9 декабря Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела о хищении 94,5 миллиона рублей, выделенных на новый СИЗО в Крыму.