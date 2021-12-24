Обвиняемого в убийстве бывшего главу МИД Украины отпустили из-под ареста

Бывший глава МИД Украины Леонид Кожара, обвиняемый в убийстве экс-руководителя телеканала «Интер» Сергея Старицкого, отпущен из-под ареста под залог в 2,7 миллиона гривен (7,2 миллиона российских рублей. — прим. "Ленты.ру"). Об этом 24 декабря сообщает «Интерфакс — Украина» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

В прокуратуре пояснили, что 30 ноября суд продлил Кожаре срок содержания под стражей и уменьшил размер залога. 20 декабря бывший министр иностранных дел внес требуемую сумму и был освобожден из-под стражи.

«Облпрокуратура и потерпевшая сторона обжаловали указанное определение суда в апелляционном порядке, но суд отказал в открытии производства по апелляционной жалобе. В настоящее время прокуратура готовит кассационную жалобу», — добавили в пресс-службе.

В феврале 2020 года в доме Кожары было найдено тело бывшего руководителя телеканала «Интер» Сергея Старицкого с огнестрельным ранением из наградного оружия экс-министра. Сначала рассматривалась версия о самоубийстве, но спустя месяц Кожара был задержан. В мае 2020-го он вышел из СИЗО после внесения залога, однако затем снова был взят под стражу.