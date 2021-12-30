Президент Международной федерации хоккея высказался об отмене МЧМ-2022

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об отмене Молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею-2022. Его заявление опубликовано на сайте организации.

По словам Тардифа, созданных организаторами чемпионата условий для обеспечения безопасности участников турнира было недостаточно.

«Мы были полны уверенности в мерах по недопущению распространению коронавируса, установленных IIHF, властями канадской провинции Альберты и Канады. Очередная волна COVID и штамма "омикрон" вынудила нас скорректировать правила почти сразу по прибытии, чтобы попытаться предотвратить заражения. Это включало ежедневное тестирование и требование коллективного карантина при положительных тестах», — сказал он.

Президент IIHF отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы благополучно доставить всех игроков и персонал команд домой.

Об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею стало известно вечером в среду, 29 декабря. Решение было принято из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. В команде России заразились два игрока, их отправили на карантин. Известно, что тест на коронавирус оказался положительным в том числе у 17-летнего Матвея Мичкова.

Перед отменой чемпионата стало известно об отмене матча между сборными России и Словакии на МЧМ. Российской команде присудили техническое поражение со счетом 0:1. Командам США и Чехии, где также были выявлены случаи заболевания коронавирусом, также присудили технические поражения.

