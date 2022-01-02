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К Земле приблизится опаснейший астероид

ВНИИ ГОЧС МЧС РФ предупредил о приближении к Земле 13 апреля 2029 года астероида Апофис

Фото: pixabay.com

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ спрогнозировал, что весной 2029 года к Земле приблизится опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно прогнозу, космический объект сблизится с Землей почти на 38,4 тысячи километров. Это почти то же расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники.

Возможное столкновение

Скорость сближения Апофиса с Землей составит 7,42 километра в секунду. Энергия, высвободившаяся при столкновении космического тела диаметром 393 метра и весом порядка 27 тонн c поверхностью Земли, составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которая была испытана в 1961 году.

1717мегатонн
составит энергия, высвободившаяся в случае столкновения астероида Апофис c поверхностью Земли

Согласно прогнозу, сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду.

Другие астероиды

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), в январе 2022 года к Земле приблизятся два потенциально опасных астероида.

Первый из них — 2013 YD48 — размером с Биг-Бен, он имеет ширину около 104 метров и пройдет мимо планеты 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров.

Второй — 7482 YD48 — вдвое больше американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, он приблизится к Земле на расстояние 0,013 астрономической единицы 18 января. Это, по данным Центра изучения околоземных объектов NASA считается близким подходом.

Кроме того, в декабре NASA предупреждало, что к Земле летит астероид 4660 Nereus размером с Эйфелеву башню. Астероид был открыт в 1982 году. Ученые объяснили, что он не представляет угрозы для планеты. На скорости около 23 тысяч километров в час космическое тело пройдет на значительном расстоянии от Земли. Какого именно числа астероид пролетит мимо Земли, специалисты не уточняли.

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Мнения ученых

Директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович описал, каким должен быть метеорит, способный разрушить Землю. Он отметил, что это могут сделать лишь небесные тела размером в километр.

Крупные небесные тела, такие как Тунгусский метеорит, падают на Землю раз в сотни лет и вызывают разрушение. Если говорить о катастрофических воздействиях на планету из-за астероидов, то это, условно говоря, бывает раз в миллион лет. Такие крупные объекты видны издалека, мы можем заранее просчитывать их орбиты и определять, насколько близко они подходят к Земле

Анатолий Петруковиччлен-корреспондент РАН

Петрукович добавил, что на Землю ежегодно падают по нескольку мелких метеоритов. По его словам, они не залетают в населенные пункты и чаще всего оказываются в океане, поскольку он занимает две трети планеты. Научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин добавил, что их можно обнаружить лишь за пару часов до попадания на Землю из-за их небольших размеров.

В свою очередь заместитель руководителя НАСА Томас Зурбухен сообщил, что рисков для Земли столкнуться с астероидами, известными ученым, в течение ближайших 100 лет не наблюдается. По его словам, на данный момент известны около 40 процентов объектов размером более 140 квадратных метров, а остальные 60 процентов только предстоит найти.

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Дидим B

24 ноября 2021 года с базы Ванденберг Военно-воздушных сил США была запущена ракета Falcon 9 с космическим аппаратом Double Asteroid Redirect Test (DART), который, столкнувшись с астероидом Дидим B, изменит траекторию его движения, в результате чего он не сможет столкнуться с Землей.

Сам астероид Дидим B не представляет угрозы для Земли и выбран НАСА в качестве цели для удара из-за того, что потенциальное изменение его траектории не будет представлять опасность для планеты. Астероида DART должен достичь через восемь-девять месяцев.

Будьте спокойны, этот астероид не является сейчас и не будет угрозой. Ни один из известных нам сегодня объектов не является угрозой в предстоящие 100 лет или около того

Томас ЗурбухенЗаместитель руководителя NASA

Диаметр Дидима B оценивается в 160 метров. Дидим B вращается вокруг 780-метрового Дидим А с периодом 11 часов 55 минут. Как пишет NASASpaceflight.com, после столкновения первый будет вращаться вокруг второго с периодом 11 часов 45 минут.

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Защита планеты

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял о необходимости создания технологий для защиты планеты от космических угроз.

Никто не может гарантировать, что из космоса что-то не прилетит и не закончит все наши планы одним ударом. А значит, мы должны иметь технологии, которые позволят "увернуть" эту угрозу от нашей планеты

Дмитрий Рогозин глава «Роскосмоса»

В апреле 2021 года в НАСА провели учения по подготовке к столкновению астероида с Землей, чтобы выработать план, который позволит избежать столкновения или снизить ущерб. По словам ученых, в будущем подобные учебные тревоги будут подниматься каждый раз, когда вероятность столкновения Земли с определенным небесным телом составит как минимум 1 к 100.

Марина Совина
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