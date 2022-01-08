МВД разработает порядок геномной регистрации

Министерство внутренних дел (МВД) России разрабатывает проект постановления, который установит порядок проведения обязательной и добровольной государственной геномной регистрации, а также учет, хранение, использование, передачу и уничтожение биологического материала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Как пояснили в МВД, документ разрабатывается во исполнение соответствующего федерального закона, а также с учетом поправок в отдельные законодательные акты России по вопросам государственной геномной регистрации. Собеседник агентства уточнил, что состав и порядок осуществления мероприятий по геномной регистрации, предусмотренных законопроектом закона, будет в основном определен после его вступления и после согласования проекта постановления с федеральными органами власти, комментарии о порядке исполнения его положений пока преждевременны.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов. В Госдуме назвали подобную меру верной и необходимой для профилактики преступности.

Позже зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выразил мнение о том, что после введения геномной экспертизы для мигрантов ее можно было бы последовательно расширить на лиц, совершивших уголовные преступления в России, а впоследствии и на всех россиян.

