Отправку миротворцев в Казахстан сочли вынужденным шагом России

Отправка миротворцев в Казахстан стала для России вынужденным шагом, считает социолог Петр Милосердов. Свое мнение он высказал в интервью «Ленте.ру».

Эксперт уверен, что в Кремле не готовились принимать деятельного участия в событиях, развернувшихся в соседней республике.

В качестве иллюстрации своего тезиса он привел в пример заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова от 5 января о способности казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева самостоятельно стабилизировать обстановку.

Милосердов также считает, что президент России Владимир Путин был «не в восторге» от необходимости направить в Казахстане миротворческий контингент. «Зачем Путину брать ответственность и легитимизировать Токаева, который еще не ясно будет ли сильным или слабым президентом?» — сказал эксперт.

Также Милосердов заявил, что главной целью приглашения миротворцев для Токаева было желание показать, что именно он является «человеком, с которым будет разговаривать Москва».

Войска ОДКБ вошли в Казахстан 6 января. Они взяли под охрану ключевые инфраструктурные объекты и правительственные здания, позволив казахстанских силовикам высвободить силы для борьбы с массовыми беспорядками. Миротворческая миссия завершилась 13 января и в этот же день начался вывод контингента ОДКБ из республики. По оценке официального представителя организации Владимира Зайнетдинова, процесс займет около десяти дней и завершится 22-23 января. В ходе своего пребывания в Казахстане войска ОДКБ не применяли оружие.