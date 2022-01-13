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Конкурент Зеленского захотел поднять зарплаты полицейским

Бывший спикер Рады Разумков выступил с инициативой поднять зарплаты полицейским и учителям

Фото: РИА Новости

Украинским полицейским и учителям предложили поднять зарплаты. С такой инициативой выступил бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, о чем политик написал в Telegram-канале.

По словам Разумкова, его фракция «Разумная политика» уже внесла на рассмотрение парламента законопроект, по которому оклады сотрудников полиции и учителей должны вырасти в 1,5-2 раза. Депутат объяснил инициативу оттоком кадров из правоохранительных органов, что, по его мнению, угрожает национальной безопасности Украины.

Разумкова ранее назвали главным конкурентом действующего президента Владимира Зеленского в борьбе за кресло главы государства. Имидж перешедшего в оппозицию бывшего соратника Зеленского делает его привлекательнее по сравнению со всеми возможными конкурентами, писали политологи из МГИМО. Разумков неоднократно заявлял, что собирается участвовать в выборах.

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Однако для того, чтобы одолеть Зеленского на выборах, Разумкову необходимо преодолеть первый тур. Пока его рейтинга было недостаточно для решения этой задачи — новый претендент по данным опросов уступал состоявшимся украинским политикам, например, бывшему лидеру страны Петру Порошенко или кандидату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко.

Ранее украинский депутат назвал «спецоперацией против главы государства» возвращение на Украину политика Порошенко. По мнению парламентария Алексея Гончаренко, это должно «разбудить» Зеленского.

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Дмитрий Настасьев
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