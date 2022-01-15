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Спорт

Российская фигуристка Валиева выиграла чемпионат Европы

Фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой Европы, Щербакова и Трусова также на подиуме
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

15-летняя спортсменка за два проката получила 259,06 балла. В короткой программе фигуристка установила мировой рекорд и захватила лидирующую позицию.

На подиуме оказались еще две россиянки. Действующая чемпионка мира Анна Щербакова набрала 237,42 балла и завоевала серебро. Бронза у Александры Трусовой с 234,36 балла.

15 января Виктория Синицина и Никита Кацалапов подтвердили титул чемпионов Европы в танцах на льду. Александра Степанова и Иван Букин завершили соревнования на втором месте.

14 января россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании. Для 18-летнего спортсмена эта победа стала первой на крупном международном турнире.

13 января российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревнования пар. Анастасия Мишина и Александр Галлямов с новым мировым рекордом выиграли турнир. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Тройку призеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Чемпионат Европы проходил в Таллине. Это последний международный старт перед Олимпиийскими играми в Пекине.

Дарья Коршунова
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