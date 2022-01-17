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Власти Австралии допустили участие Джоковича в Australian Open в 2023 году

Премьер-министр Австралии допустил досрочное возвращение Джоковича в страну в 2023 году

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / Reuters

Власти Австралии допустили досрочное возвращение в страну серба Новака Джоковича. Премьер-министра Скотт Моррисона цитирует Business day.

«Запрет действительно длится три года, но есть возможность вернуться раньше при соответствующих обстоятельствах. Это будет своевременно рассмотрено», — заявил Моррисон. По его словам, у Джоковича остается возможность принять участие в Australian Open в 2023 году.

16 января Джокович был депортирован из Австралии. Сербу запретили посещать страну в течение трех лет. Спортсмен признался, что крайне разочарован этим решением.

14 января австралийские власти повторно аннулировали визу Джоковича и приняли решение о его депортации. У сербского теннисиста возникли проблемы, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Также в документах были обнаружены несоответствия заявленных сведений реальным данным.

Дарья Коршунова
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