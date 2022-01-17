Заслуженного тренера РФ Татьяну Тарасову выписали из больницы. Об этом специалист рассказала РИА Новости.

«Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь», — заявила Тарасова. После госпитализации специалист отмечала, что чувствует себя нормально.

74-летняя Тарасова попала в больницу 11 января. Медицинская помощь понадобилась тренеру из-за болей и незавершенного курса лечения в стационаре.

В декабре 2021 года Тарасова дважды попадала в больницу. Тренеру становилось плохо во время съемок телешоу «Ледниковый период».

В декабре 2020 года Тарасова рассказала, что из-за своего состояния вынуждена отказываться от поступающих предложений по работе на телевидении. Тренер отмечала, что хотела бы комментировать некоторые соревнования из дома, если ей настроят оборудование.