Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
Перенесён
Торпедо
КХЛ - регулярный чемпионат
СКА
Перенесён
Авангард
КХЛ - регулярный чемпионат
Болонья
Сегодня
20:30 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|22-й тур
Милан
Сегодня
20:30 (Мск)
Специя
Италия - Серия А|22-й тур
Баффало Сэйбрз
Сегодня
21:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Фиорентина
Сегодня
22:45 (Мск)
Дженоа
Италия - Серия А|22-й тур
Спорт

Татьяну Тарасову выписали из больницы

Заслуженного тренера РФ Татьяну Тарасову выписали из больницы

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Заслуженного тренера РФ Татьяну Тарасову выписали из больницы. Об этом специалист рассказала РИА Новости.

«Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь», — заявила Тарасова. После госпитализации специалист отмечала, что чувствует себя нормально.

74-летняя Тарасова попала в больницу 11 января. Медицинская помощь понадобилась тренеру из-за болей и незавершенного курса лечения в стационаре.

В декабре 2021 года Тарасова дважды попадала в больницу. Тренеру становилось плохо во время съемок телешоу «Ледниковый период».

В декабре 2020 года Тарасова рассказала, что из-за своего состояния вынуждена отказываться от поступающих предложений по работе на телевидении. Тренер отмечала, что хотела бы комментировать некоторые соревнования из дома, если ей настроят оборудование.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
России предрекли более 100 тысяч заражений в сутки на пике волны омикрона
Ученик подмосковной школы умер во время игры в футбол
Порошенко приехал в суд и снова выступил на митинге
Криптомиллионеры начали массово переезжать на один остров
В Роспотребнадзоре назвали долю попавших в реанимацию детей с COVID-19
Захотевших посетить Индию туристов предупредили о возможных проблемах с психикой
Двое россиян попытались перебросить телефоны в колонию с помощью пневмопушки
Девушка заставила мужчин просто так платить ей сотни тысяч рублей в день
Женщина набросилась на сторонников Порошенко у аэропорта
Татьяну Тарасову выписали из больницы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter