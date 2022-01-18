Российский фондовый рынок открылся падением

На открытии основной торговой сессии на Московской бирже во вторник, 18 января, российский фондовый рынок показал падение. Индекс Мосбиржи упал на 2,7 процента, до 3464,51 пункта, индекс РТС — на 3,2 процента, до 1427,36 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара поднялся на 0,08 процента до 76,15 рубля, евро снизился на 0,06 процента до 86,7 рубля. Со вчерашнего закрытия торгов сорт нефти Brent подорожал на 1,36 процента, до 87,55 доллара за баррель, а марки WTI — на 1,73 процента, до 84,74 доллара.

Лидерами падения стали ценные бумаги «Распадской» (минус 2,45 процента, до 416,52 рубля), «Мечела» (минус 2,36 процента, до 112,72 рубля), «Акрона» (минус 2,28 процента, до 11 670 рублей) и «Норникеля» (минус 1,91 процента, до 21 404 рубля). Наибольший рост показали «ТМК» (плюс 1,34 процента, до 75,5 рубля) и «Банк Санкт-Петербург» (плюс 0,63 процента, до 80,36 рубля).

Российский фондовый рынок рекордно просел в пятницу, 14 января, — основные индексы опустились до минимума с весны 2020 года. Причиной стал геополитический фактор — министр иностранных дел России Сергей Лавров фактически заявил о провале переговоров с США и НАТО, что вызвало опасения по поводу ухудшения ситуации на границе с Украиной.

Ситуация продолжает обостряться: из-за роста напряженности между военным блоком НАТО и Россией на Украину отправился отряд канадского спецназа, а сама Украина попросила у Запада больше оружия. Кроме того, рынки эмоционально среагировали на сообщения о возможных санкциях против российских банков.